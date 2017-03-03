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В Украину из Ливии вернулись освобожденные из-под стражи четверо членов экипажа судна Temeteron.

Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД.

«2 марта благодаря усилиям украинских дипломатов ливийскими властями были освобождены из-под стражи четверо граждан Украины – члены экипажа задержанного в июне 2016 судна Temeteron. Сейчас наши соотечественники уже вернулись на родину», - отмечается в собщении.

МИД и дипломатические учреждения за рубежом продолжают работать над освобождением других граждан Украины, которых до сих пор содержатся в Ливии.

«В то же время, учитывая сложную ситуацию безопасности и отсутствие стабильной политической и судебной власти в этой стране, указанная задача остается крайне сложной», - подчеркнули в МИД.

В этом контексте Департамент консульской службы МИД Украины в очередной раз обращается к соотечественникам с настойчивой рекомендацией воздержаться от поездок в Ливию.
ForUm

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