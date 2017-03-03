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Государственная служба статистики неуклюже пытается замаскировать сложную ситуацию с уровнем задолженности по зарплате в стране. Об этом на своей странице в Facebook написал экс-глава НБУ, бывший первый вице-премьер Сергей Арбузов.

 «В экспресс-выпуске «Задолженность по выплате заработной платы на 1 января 2017 года», вынесенном на главную страницу статведомства, внимание читателя акцентируется на снижении ее размера по экономически активным предприятиям до 870,3 млн гривен. При этом «забыли» сказать, что существенное снижение этого показателя объясняется учетом с 1 февраля 2017 суммы задолженности ГП «Луганскуголь» (325,5 млн грн) в категории экономически неактивных предприятий. Таким образом, по сравнению с началом года задолженность по зарплате выросла как в целом, так и по экономически активным предприятиям», - написал он.

По его словам, даже такая «шалость» Госстата не помогла скрыть факт, что на 1 февраля этого года в госсекторе сформировано около четверти (23,8%) задолженности по зарплате на экономически активных предприятиях (на начало года было 19,6%).

«В связи с этим передаю вопросы Владимиру Гройсману: не из-за повышения ли минималки до 3200 гривен начала расти задолженность по зарплате? Корректно ли Вам заявлять, что 4 млн  украинских граждан получили новый размер минималки, если часть из них увидела деньги только на бумаге? Почему начала расти сумма невыплаченной зарплаты из госбюджета? Известно ли ему, что в 8 областях именно на госпредприятия приходится от 54 до 73% от общей суммы невыплаченных зарплат по экономически активным субъектам?» - отметил он.

Также Арбузов обратил внимание на то, что в трети отраслей экономики продолжает расти сумма долга по зарплате в расчете на 1 работника. При среднем показателе по Украине на 1 февраля этого года 7,7 тыс. гривен, в отрасли «научные исследования и разработки» он превышает 20 тыс. гривен, в строительстве – 15, 6 тыс. грн., искусстве, спорте, развлечениях – 17 тыс. грн.
ForUm

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