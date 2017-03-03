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Обыски в доме экс-главы Одесской таможни Юлии Марушевской не проводились. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Она пояснила, что ГПУ расследует действия чиновников Одесской таможни с ноября 2015 по ноябрь 2016 года.

«Проверяется подозрение, что действуя по предварительному сговору, в интересах третьих лиц, они, возможно, позволяли занижать стоимость товаров, проходивших растаможку. Соответственно размер пошлины, которая взималась в государственный бюджет, также занижался. Вследствие преступных действий нанесен ущерб государству на сумму 6,92 млн грн», - написала Сарган.

Следствие ведется Следственным управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления ГПУ совместно с оперативными работниками Главного управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ.

В рамках досудебного расследования одновременно проведено более 60 обысков на территории Киевской, Одесской и Львовской областей.

Напомним, ранее сегодня Марушевская заявила, что сотрудники Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры пытаются провести обыски в ее квартире
ForUm

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