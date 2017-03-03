Президент Петр Порошенко в Харькове встретился и пообщался с профессорско-преподавательским составом Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, молодыми учеными и одаренной молодежью Слобожанщины. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Во время встречи школьник харьковской школы Георгий Арцыбашев спросил у Порошенко, сможет ли он стать главой Украинского государства, если и дальше будет хорошо учиться и побеждать на различных соревнованиях. В прошлом году мальчик получил 3-й результат на Международном чемпионате по решению логических математических задач, который проходил в Париже.

«Могу сказать, что у тебя больше шансов, потому что у меня не было медали в Париже. Но не уверен, что ты должен поставить перед собой цель: обязательно стать Президентом. Могу сказать откровенно, что у меня такой цели точно не было», - сказал Порошенко.

Президент заявил, что прилагал все усилия, чтобы сделать Украину лучше. «Я строил заводы, фабрики, создавал рабочие места и достаточно большие бюджетные нахождения, пытался реформировать страну в парламенте. И когда надо было ее защищать, я, ни секунды не колеблясь, пошел ее защищать, не думая о том, что это мне принесет. И ставил первым приоритетом задачу: чем я могу быть полезным стране», - отметил Глава государства.

Президент отметил, что если Георгий также будет думать, какую пользу может принести Украине, то его знания и усилия не останутся незамеченными. «И если тогда, когда ты станешь взрослым, ведь есть определенные ограничения для того, чтобы стать Президентом – тебе должно быть 35 лет и более, у тебя останется это желание, то я уверен, что все у тебя получится», - резюмировал Порошенко.