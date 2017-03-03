Первый матч на стадионе «Донбасс арена», принадлежащем украинскому олигарху Ринату Ахметову, пройдет между подразделениями ополчения «Сомали» и «Спарта». Об этом заявил глава «ДНР» Александр Захарченко, сообщает РИА Новости.

«Хочу сделать предложение, чтобы первый матч на «Донбасс арене» прошел между подразделениями «Сомали» и «Спарта» в память о погибших командирах Гиви и Мотороле. Это будет первый матч на «Донбасс арене», — сказал Захарченко.

Командир батальона «Сомали» Михаила Толстых, известный как Гиви, убит 8 февраля.

16 октября 2016 года одного из известных членов НВФ «ДНР» Арсена Павлова с позывным «Моторола» взорвали в Донецке в лифте дома, где он жил.

1 марта глава самопровозглашенной «ДНР» Александр Захарченко заявил, что 40 предприятий украинской юрисдикции перешли под «внешнее управление».