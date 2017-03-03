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В пятницу, 3 марта, в Киеве открыли памятную доску выдающемуся украинскому композитору и поэту Владимиру Ивасюку, сообщает пресс-служба КГГА.

Памятный знак находится на фасаде Дома звукозаписи НТКУ по ул. Л. Первомайского,  

В этом году в Киеве откроют еще 24 мемориальных памятных знака выдающимся художникам, общественным деятелям, на которые из горбюджета было выделено более миллиона гривен.

Так, в начале года открыли памятные доски народной художнице Татьяне Яблонской, украинскому архитектору Сергею Григорьеву, полковнику армии УНР Евгению Коновальцу, баснописцу Евгению Гребинке и другим выдающимся деятелям Украины. 
ForUm

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