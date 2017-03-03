Приток иностранных инвестиций в экономику Украины в 2016 году по оценкам Национального банка Украины составил 3,4 млрд долл., в том числе «живыми» деньгами поступили средства на 1,1 млрд долл.

Об этом заявил заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб, сообщает УНИАН.

«Львиная доля из 3,4 млрд долл. прошлогоднего притока иностранных инвестиций - 2,3 млрд долл. - это на самом деле бухгалтерская операция по конвертации иностранными банками своих кредитов перед материнскими банками в капитал», - пояснил Сологуб.

По его словам, «живыми» деньгами в Украину в прошлом году поступили средства на 1,1 млрд долл. инвестиций.

При этом Сологуб отметил, что разница в данных по инвестициям у НБУ и Государственной службы статистики объясняется различиями в методике.

«Разница даже не в методологии, а в источнике данных. Национальный банк статистику по инвестициям берет от банков, Госстат – из анкет компаний», - сказал замглавы НБУ.

Ранее Государственная служба статистики Украины обнародовала данные, согласно которым иностранные инвесторы вложили в экономику Украины в 2016 году 4,4 млрд долл. США прямых инвестиций, что на 17,1% больше показателя за 2015 год на уровне 3,764 млрд долл.

При этом Госстат не приводит общую оценку объемов акционерного капитала на отчетную дату, как и разбивку данных на поступление новых инвестиций, отток за период и переоценку, обещая обнародовать больше информации 30 марта.

Напомним, первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив ранее заявил, что иностранные инвесторы в прошлом году инвестировали в Украину 3,8 млрд долл.