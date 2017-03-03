Международная группа расследователей Bellingcat опубликовала доклад с новыми данными о роли отставного российского генерал-майора Сергея Дубинского с позывным «Хмурый», который, по данным расследователей, был ключевым организатором перевозки «Бука» из РФ на Донбасс.

Новый отчет группа обнародовала на своем сайте, передает Укринформ.

«После публикации отчета «Идентификация Хмурого: генерал-майор, причастный к гибели МН17» появилась новая информация, подтверждающая, что Хмурый – это Сергей Николаевич Дубинский», - говорится в отчете.

Как отмечают расследователи, личность Дубинского в качестве «Хмурого» и «Петровского» подтвердил на сайте RT российский актер Иван Охлобыстин, фото с которым выложено в сети «Одноклассники». Кроме того, сам Дубинский дал комментарий российской службе BBC, в котором не опровергает, что является «Хмурым».

В отчете Bellingcat приводит описание и детальный анализ пяти звонков при участии Дубинского, опубликованных СБУ и Международной следственной группой.

«Теперь, когда личность Дубинского-«Хмурого» установлена однозначно по его постам и подтверждению его друга Ивана Охлобыстина, можно провести дополнительный анализ роли Дубинского в транспортировке «Бука 332» 17 июля 2014 года на востоке Украины. В этом анализе мы покажем, что Дубинский был ключевым организатором транспортировки «Бука 332» из Донецка в поле южнее Снежного в день трагедии», - подчеркивают исследователи.

Кроме того, в докладе отмечается, что Дубинский играл значительную роль в организации поисков материалов на месте катастрофы МН17.

«Непонятно, о каких предметах идет речь, однако понятно, что Дубинский играл главную роль в организации поиска материалов на месте гибели МН17 с указанием того, что люди из Москвы заинтересованы в них, и что эти предметы «не должны попасть в чьи-то другие руки», - отмечают расследователи Bellingcat.

Напомним, в середине февраля Международная группа расследователей Bellingcat опубликовала доклад, в котором установила, кто контролировал перевозку «Бука», из которой на Донбассе сбили «Боинг-777». Авторы расследования идентифицировали российского военного, который отвечал за перевозку ракетного комплекса «Бук». Им, согласно результатам расследования Bellingcat, является отставной российский офицер Дубинский, «Хмурый».

Он отрицает свою причастность к трагедии.