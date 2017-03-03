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Экономика Украины весь прошлый год демонстрировала рост, несмотря на то, что в стране «кто-то очень хочет расшатать лодку».

Об этом заявил президент Петр Порошенко во время посещения харьковского тракторного завода, сообщает LIGA.net.

«Кто-то очень хочет расшатать лодку. Кому-то очень хочется с флагами походить по проспекту, выкрикивая «геть!» Почему - потому что работать не умеют, ничего, даже собачьей будки, в жизни не построили, и призывают к дестабилизации в государстве. Мы не позволим этого делать, нам с такими не по дороге», - подчеркнул Президент.

Напомним, 27 февраля в самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» заявили, что введут внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции, если Киев не прекратит транспортную блокаду Донбасса к началу марта.

1 марта глава самопровозглашенной «ДНР» Александр Захарченко заявил, что 40 предприятий украинской юрисдикции перешли под «внешнее управление».

 
ForUm

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