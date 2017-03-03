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В Центральном райсуде Днипра, где проходит четвертое заседание по делу Александра Пугачева, свидетель опознал в нем человека, совершившего 8 выстрелов в полицейских и в его сторону.

Об этом стало известно во время заседания суда, сообщает Укринформ.

Допрос свидетелей по делу начался с показаний водителя маршрутки Валерия Тимонина, который пытался в тот день помешать бегству злоумышленника с места преступления. В зале заседания свидетель подтвердил, что обвиняемый произвел около 8 выстрелов в патрульных полицейских и в машину, в которой находился свидетель. Он опознал обвиняемого и подтвердил, что на скамье подсудимых находится стрелявший.

Заслушали также родственников погибших патрульных. Мать Ольги Макаренко Надежда Лещик подтвердила намерения взыскать с обвиняемого моральный ущерб в размере 3 миллионов гривен в полном объеме.

Напомним, 25 сентября 2016 года в Днипре бывший боец роты спецназначения МВД «Торнадо» Александр Пугачев застрелил патрульного полицейского 27-летнего Артема Кутушева, который остановил его машину за нарушение правил дорожного движения, и ранил его напарницу. Впоследствии раненая патрульная 36-летняя Ольга Макаренко умерла во время операции.

Как выяснилось позже, Пугачев находился в розыске за совершение других преступлений. Во время стычки с полицейскими он также получил ранение, его задержали в больнице.

 
ForUm

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