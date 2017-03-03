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Суд постановил взять под стражу экс-главврача Сумской областной психиатрической больницы №2 до 28 апреля без права внесения залога. 

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

В ведомстве отметили, что 1 марта 2017 года указанному лицу вручено уведомление о подозрении по ч. 1 ст. 127 (истязание, то есть умышленное причинение физического или морального страдания путем мучения с целью дискриминации) и ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности, повлекшее смерть) УК Украины.

 

 
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