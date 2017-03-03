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Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало схему участия Государственной фискальной службы в хищении средств при добыче и продаже газа по договорам совместной деятельности с ОАО «Укргаздобыча».

Об этом говорится в сообщении ведомства в Facebook.

С мая 2015-го по март 2016 года Насиров принял ряд решений о рассрочке сумм платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в «газовой» схеме Онищенко, на общую сумму 2,019 млрд грн.

 

Напомним, 2 марта Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели серию обысков в Государственной фискальной службе.

Детективы НАБУ после нескольких часов попыток все таки попали в палату Насирова в больнице «Феофания» и зачитали ему сообщение о подозрении.

Самого Насирова после этого перевели в реанимацию с диагнозом инфаркт миокарда. 

САП будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для председателя ГФС.

Насирову инкриминируется статья 364 Уголовного кодекса Украины – злоупотребление властью или служебным положением. Следствие считает, что глава ГФС принимал необоснованные решения об отсрочке рентной платы за добычу полезных ископаемых. Это помогло народному депутату Александру Онищенко воплотить в жизнь коррупционные схемы, которые ему инкриминируются.

По данным следствия, своими действиями председатель ГФС нанес ущерб государству в размере 2 млрд грн.

3 марта Кабмин отстранил Насирова.
ForUm

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