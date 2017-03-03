также в разделеОбщество
3 марта. Картина дня 13
Еще один россиянин осужден за войну против Украины 9
Захарченко анонсировал матч «Спарта» - «Сомали» на «Донбасс Арене» 16
Дело МН17: Bellingcat обнародовала данные о «Хмуром» 14
Украине удалось вернуть из Ливии арестованных в прошлом году моряков 9
СБУ «вернула» в Грузию «смотрящего» из Хмельницкой области 24
Экс-главврача психбольницы, подозреваемого в пытках пациентов, арестовали 32
У Луценко опровергли обыски жилья Марушевской 14
Чиновника НАНУ подозревают в нанесении ущерба государству на 21 миллион 11
Свидетель опознал Пугачева как убийцу патрульных в Днипре 16
РФ объявила в розыск экс-депутата Госдумы, получившего гражданство Украины 23
НАБУ показало схему участия ГФС в «газовом» деле 17
Суд назначил залог для Тарасюка в 6,4 миллиона 31
Новые дела по е-декларациям: «под прицелом» замминистра, офицер и нардеп 31
Марушевская заявила, что силовики пытаются обыскать ее квартиру 41
В Харькове планируют возобновить производство «мотолыг» 98
Митрополит Антоний рассказал, как поститься военным 26
Кабмин создал комиссию по расследованию причин взрыва на шахте «Степная» 15

Служба безопасности Украины совместно с полицией задержали жителя Днипра, который по телефону сообщил о планируемых «взрывах» в столице Германии Берлине, сообщает пресс-центр СБУ.

Кроме того, правоохранители задержали жителя Киевщины, который в состоянии опьянения планировал взорвать целый город - Болград Одесской области. 

Также на Львовщине сотрудники СБ Украины задержали жителя Старого Самбора, который несколько раз угрожал заминировать один из магазинов в своем населенном пункте. 

В СБУ отметили, что во всех случаях возбуждены уголовные производства по статье 259 (ложное сообщение о минировании любых объектов собственности) Уголовного кодекса Украины, что карается лишением свободы на срок от двух до шести лет. За повторный такой звонок злоумышленника могут осудить от четырех до восьми лет заключения.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

20
Теги
Ботинки зимние