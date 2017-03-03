Служба безопасности Украины совместно с полицией задержали жителя Днипра, который по телефону сообщил о планируемых «взрывах» в столице Германии Берлине, сообщает пресс-центр СБУ.

Кроме того, правоохранители задержали жителя Киевщины, который в состоянии опьянения планировал взорвать целый город - Болград Одесской области.

Также на Львовщине сотрудники СБ Украины задержали жителя Старого Самбора, который несколько раз угрожал заминировать один из магазинов в своем населенном пункте.

В СБУ отметили, что во всех случаях возбуждены уголовные производства по статье 259 (ложное сообщение о минировании любых объектов собственности) Уголовного кодекса Украины, что карается лишением свободы на срок от двух до шести лет. За повторный такой звонок злоумышленника могут осудить от четырех до восьми лет заключения.