также в разделеСтолица
В Киеве открыли памятную доску Владимиру Ивасюку 10
Метеорологи зафиксировали в Киеве рекордно теплую ночь 13
Перерасчет за отопление получат более 50 тысяч киевлян 36
К дверям УИНП принесли похоронный венок с именем Вятровича 250
Столичная полиция до сих пор ищет угонщика маршрутки 20
Музей русского искусства в Киеве переименовали 53
Кличко похвастался, как толкал чей-то автомобиль, выкатившийся на дорогу 36
Зима в Киеве была теплее нормы 20
Опубликован фоторобот вооруженного угонщика маршрутки 57
В Киевсовете подрались депутаты 157
Из-за обвала Шулявского путепровода подал в отставку глава «Киевавтодора» 44
Первый день весны в Киеве установил температурный рекорд 54
Вооруженный угонщик маршрутки подстрелил патрульного 70
В Киеве мужчина с пистолетом захватил маршрутку и скрылся на ней от полиции 158
В Киеве у мужчины отобрали рюкзак с миллионом 95
Аэропорт «Киев» закроют на ремонт 58
В Киеве задержана банда полицейских 103
Парки в центре Киева соединят мостом 34

Мужчина, который накануне угнал в Киеве маршрутку и ранил патрульного, действовал не сам. Перед этим он с соучастниками обокрал магазин, заявил глава  Нацполиции Сергей Князев.

«Мы понимаем, что преступник был не сам, потому что правонарушение, которое было совершено в магазине, не мог сделать один человек. Не сориентировались, не было информации о краже, думали, это уличный хулиган», - приводит слова Князева 112 Украина.

Полиция ищет преступника вторые сутки. По информации правоохранителей он скрывается в частном секторе на Русановских садах.

Напомним, вчера, 2 марта, патрульным поступило сообщение о подозрительном мужчине с большим рюкзаком.

Когда правоохранители приблизились, он бросил сумку и дворами многоэтажек побежал на улицу Малышко. Там злоумышленник забежал в маршрутное такси, пригрозил водителю оружием и приказал ехать. Когда автобус тронулся, неизвестный через лобовое стекло выстрелил в сторону патрульных, которые начали его преследование. В этот момент водитель и пассажиры выбежали на улицу.

Злоумышленник сел за руль и поехал. При этом он продолжал стрелять в патрульных. Правоохранители применили в ответ табельное огнестрельное оружие для остановки транспортного средства путем его повреждения.

По дороге злоумышленник столкнулся с легковым автомобилем, но продолжил движение.

Вскоре он остановился в частном секторе, бросил маршрутку и начал убегать. На станции городской электрички он ранил в ногу сотрудника полиции, который пытался его задержать.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

24
Теги
Ботинки зимние