Мужчина, который накануне угнал в Киеве маршрутку и ранил патрульного, действовал не сам. Перед этим он с соучастниками обокрал магазин, заявил глава Нацполиции Сергей Князев.

«Мы понимаем, что преступник был не сам, потому что правонарушение, которое было совершено в магазине, не мог сделать один человек. Не сориентировались, не было информации о краже, думали, это уличный хулиган», - приводит слова Князева 112 Украина.

Полиция ищет преступника вторые сутки. По информации правоохранителей он скрывается в частном секторе на Русановских садах.

Напомним, вчера, 2 марта, патрульным поступило сообщение о подозрительном мужчине с большим рюкзаком.

Когда правоохранители приблизились, он бросил сумку и дворами многоэтажек побежал на улицу Малышко. Там злоумышленник забежал в маршрутное такси, пригрозил водителю оружием и приказал ехать. Когда автобус тронулся, неизвестный через лобовое стекло выстрелил в сторону патрульных, которые начали его преследование. В этот момент водитель и пассажиры выбежали на улицу.

Злоумышленник сел за руль и поехал. При этом он продолжал стрелять в патрульных. Правоохранители применили в ответ табельное огнестрельное оружие для остановки транспортного средства путем его повреждения.

По дороге злоумышленник столкнулся с легковым автомобилем, но продолжил движение.

Вскоре он остановился в частном секторе, бросил маршрутку и начал убегать. На станции городской электрички он ранил в ногу сотрудника полиции, который пытался его задержать.