Более 50 тыс. столичных семей получат перерасчет за отопление в результате выявленных нарушений. Об этом сегодня журналистам заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, сообщает пресс-служба КГГА.

По его словам, В общем с 23 январе жилищно-коммунальная инспекция в Киеве получила 301 жалобу. Городская власть обнаружила ряд нарушений, в результате перед «Киевэнерго» поставлен вопрос о пересчете.

«Мы обнаружили неправомерные начисления в домах со счетчиками: показания счетчиков либо не снимались, или несвоевременно были сняты. Выявлены нетипичные проблемы, такие как некорректная работа счетчика, ошибки при изготовлении проектной документации на установку домового счетчика. Наши инспекторы зафиксировали неполадки в работе счетчиков и других элементов теплопунктов, например, нерабочие регуляторы перепада давления, что в свою очередь приводит к перерасходу теплоносителя», - сказал он.

Пантелеев также назвал проблемами, которые стали причиной некорректных начислений, несоответствие площадей – когда заявленная отапливаемая площадь ниже, чем фактическая, на которую начисляется тепло. Это вызвано пристройками, перестройками и нелегальным увеличением отопительных площадей.

«Также причиной таких начислений становятся квартирные счетчики, когда некоторые жители не представляют объемы потребления. В результате, потребляемое ими тепло насчитывалось другим жителям, которые не имеют квартирных приборов учета. Ведь теплопоставщик при наличии прибора учета обязан начислять по его показаниям», - отметил заместитель председателя КГГА.

В разговоре с представителями СМИ Петр Пантелеев обратил внимание на то, что «принципиально важным поручением городской власти теплоснабжающим организациям является совместное с жителями снятие показаний теплового счетчика». «Уже сейчас более 4 тыс. киевлян направили заявки на совместное снятие показаний. То есть за последний месяц количество желающих проверить прозрачность начислений увеличилась на тысячу», – подытожил он.

Напомним, коммерческий директор ОАО «Киевэнерго» Евгений Бушма заявил, что столичным жителям не стоит ожидать снижения начислений за тепло, потребленное в январе, – оснований для массовых пересчетов нет.