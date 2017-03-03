В селе Терло Старосамборского района водитель не справился с управлением, в результате чего микроавтобус упал с моста в реку. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

ДТП произошло около 04:00.

Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля «Фольксваген-Транспортер», 45-летний житель города Добромиль, не справился с управлением и съехал с моста в реку Стрвяж.

В результате ДТП водитель микроавтобуса госпитализирован с диагнозом: переохлаждение. В больницу также доставлена его 68-летняя мать, которая получила гематому головы.

Тело второй пассажирки микроавтобуса, 62-летней жительницы Добромиля, обнаружили в двух километрах от места происшествия по течению реки. Его направлено на судебно-медицинское исследование. Также назначен ряд других экспертиз.

Устанавливаются обстоятельства происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.