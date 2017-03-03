Национальное антикоррупционное бюро не имеет информации о том, что председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров планировал ехать за границу.

Об этом в пятницу на брифинге в Укринформе заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник.

«Вы уверены, что он готовился (ехать за границу. - Ред.)? У нас таких данных пока нет», - сказал он, отвечая на вопрос журналистов, откуда Насиров мог получить информацию о том, что готовится его задержание, после чего он, якобы, готовился ехать за границу, сообщает Укринформ.

Ранее руководитель САП Назар Холодницкий сообщил, что следователям стало известно о возможном выезде Насирова.

Напомним, 2 марта Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели серию обысков в Государственной фискальной службе.

Детективы НАБУ после нескольких часов попыток все таки попали в палату Насирова в больнице «Феофания» и зачитали ему сообщение о подозрении.

Самого Насирова после этого перевели в реанимацию с диагнозом инфаркт миокарда. 3 марта адвокат сообщил, что его подзащитного прооперировали.

Кабинет Министров отстранил Насирова от выполнения обязанностей главы ГФС на время проведения расследования.

САП будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для председателя ГФС.

Насирову инкриминируется статья 364 Уголовного кодекса Украины – злоупотребление властью или служебным положением. Следствие считает, что глава ГФС принимал необоснованные решения об отсрочке рентной платы за добычу полезных ископаемых. Это помогло народному депутату Александру Онищенко воплотить в жизнь коррупционные схемы, которые ему инкриминируются

По данным следствия, своими действиями председатель ГФС нанес ущерб государству в размере 2 млрд грн.