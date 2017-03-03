Кабинет Министров Украины отстранил от выполнения обязанностей главу Государственной фискальной службы Романа Насирова на время проведения расследования Национальным антикоррупционным бюро Украины. 2 марта детективы НАБУ после нескольких часов попыток все таки попали в палату Насирова в больнице «Феофания» и зачитали ему сообщение о подозрении.

3 марта Насиров официально задержан.

В Кабинет Министров Украины будет внесен проект распоряжения о запрете ввоза угля антрацитовой группы с территории Российской Федерации, заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

Украина занимает 7 место в рейтинге самых бедных стран по версии издания Bloomberg.

Заместитель главы «Укравтодора» Владимир Сущенко после публикации в интернете видео, на котором похожий на него человек обсуждает откаты, уволен с должности.

Глава самопровозглашенной «ДНР» Александр Захарченко объявил блокаду Киеву.

Совет Европейского Союза утвердил решение продлить еще на один год санкции в виде замораживания активов в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича и его соратников.

Генпрокуратура сообщила о подозрении экс-руководителю Государственного управления делами Игорю Тарасюку.

Печерский районный суд Киева назначил залог для Тарасюка в размере 6 млн 400 тыс. гривен.

«ДНР» обнародовала список предприятий и компаний, в которых ввела временную администрацию.

Национальное антикоррупционное бюро начало ряд новых расследований по данным, приведенным в электронных декларациях.