Адвокат председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова Александр Мирошник заявляет, что его подзащитного прооперировали. Об этом адвокат заявил в комментарии журналистам возле столичной больницы «Феофания», где находится Насиров.

«Его прооперировали. Сейчас он находится без сознания», - сказал адвокат.

При этом он отметил, что болезнь у Насирова была раньше, и она не связана с уголовным преследованием, сообщает УНИАН.

Также адвокат в очередной раз подчеркнул, что его подзащитному незаконным способом с нарушением норм Уголовного процессуального кодекса пытались вручить подозрение.

Напомним, 2 марта Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели серию обысков в Государственной фискальной службе.

Детективы НАБУ после нескольких часов попыток все таки попали в палату Насирова в больнице «Феофания» и зачитали ему сообщение о подозрении.

Самого Насирова после этого перевели в реанимацию с диагнозом инфаркт миокарда.

3 марта Кабинет Министров отстранил Насирова от выполнения обязанностей главы ГФС на время проведения расследования.

САП будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для председателя ГФС.

Насирову инкриминируется статья 364 Уголовного кодекса Украины – злоупотребление властью или служебным положением. Следствие считает, что глава ГФС принимал необоснованные решения об отсрочке рентной платы за добычу полезных ископаемых. Это помогло народному депутату Александру Онищенко воплотить в жизнь коррупционные схемы, которые ему инкриминируются

По данным следствия, своими действиями председатель ГФС нанес ущерб государству в размере 2 млрд грн.