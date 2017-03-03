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Незаконные вооруженные формирования ОРДО сорвали восстановительные работы на Донецкой фильтровальной станции, сообщает пресс-центр штаба АТО. 

«Сегодня, для обследования этого важного объекта, Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ был осуществлен запуск беспилотного летательного аппарата. При этом Вооруженные силы Украины получили соответствующие уведомления и указания, которые были доведены до всех органов управления и войск, находящихся вдоль линии разграничения», – говорится в сообщении. 

По данным штаба, режим прекращения огня со стороны украинской стороны придерживался абсолютно, но в 08:46 беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии было потеряно в результате обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований ОРДО.

«В настоящее время работы приостановлены, проводится расследование. В случае установления режима тишины в районе проведения работ, во второй половине дня будет осуществлена следующая попытка по восстановлению работы Донецкой фильтровальной станции», – подчеркнули в пресс-центре.

Напомним, сегодня, 3 марта, специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявила, что их беспилотник был сбит возле Донецкой фильтровальной станции.
ForUm

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