В результате вражеских артиллерийских обстрелов получил ранение житель города Золотое, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Отмечается, что пострадавший был доставлен в больницу Лисичанска.

Также, по данным ОВГА, два военнослужащего получили ранения и были госпитализированы в Попаснянскую районную больницу.

Кроме того, в доме жительницы города Попасная в результате попадания повреждены стекла окон.