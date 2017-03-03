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В результате вражеских артиллерийских обстрелов получил ранение житель города Золотое, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Отмечается, что пострадавший был доставлен в больницу Лисичанска. 

Также, по данным ОВГА, два военнослужащего получили ранения и были госпитализированы в Попаснянскую районную больницу. 

Кроме того, в доме жительницы города Попасная в результате попадания повреждены стекла окон.
ForUm

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