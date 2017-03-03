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Заявления о доходах ПАО «Укрзализныця» в 2016 году является манипуляцией.

Об этом в эфире ток-шоу «Право на власть» заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, сообщает Укринформ.

«Это чистой воды манипуляции. На самом деле никакого дохода не было, так называемый дутый доход был сгенерирован за счет амортизационных отчислений, с единственной целью, чтобы получить KPI (ключевой показатель эффективности предприятия. - Ред.) и бонусы к заработной плате», - сказал он.

По словам Омеляна, на самом деле деятельность «Укрзализныци» была ощутимо убыточной.

«Этот нехитрый детский способ прикрыть правду абсолютно видно людям, которые разбираются в ситуации. На самом деле имеем существенный убыток», - отметил Омелян.

Он также предположил, что в этой связи деятельность руководителя «Укрзализныци» может заинтересовать правоохранительные органы.

Ранее глава правления «Укрзализныци» Войцех Балчун заявил, что доходы предприятия за январь 2017 года составляли 6,3 млрд грн. Это на 1,3 млрд грн больше января прошлого года. Как результат, деятельность ПАО «Укрзализныця» в январе текущего года была прибыльной.

2 марта Балчун сообщил, что сотрудники Генеральной прокуратуры проводят обыски в офисе филиала Центр обеспечения производства (ЦОП) «Укрзализныци».
ForUm

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