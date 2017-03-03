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По оперативным данным, за январь 2017 года доходы ПАО «Укрзализныця» составляли 6,3 млрд грн, что на 1,3 млрд грн больше января прошлого года. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава «Укрзализныци» Войцех Балчун. 

«Как результат, деятельность ПАО «Укрзализныця» в январе текущего года была прибыльной», – отметил он. 

По информации Балчуна, за январь перевезено 28,3 млн тонн грузов, что больше, чем за январь 2016 года на 25%. «Транзитные перевозки грузов по сравнению с январем прошлого года выросли на 23%. Услугами железных дорог воспользовалось 14,4 млн пассажиров, что превышает отчетные данные января прошлого года на 6%», – подчеркнул он. 

«ПАО «Укрзализныця» своевременно в соответствии с законодательством платит текущие налоги и обязательные платежи в бюджет и государственные целевые фонды. За январь 2017 года (оперативные данные) уплачено 904,1 млн грн», – подытожил Балчун.
ForUm

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