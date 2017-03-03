Украина вошла в тройку мировых производителей гречки, уступив только России и Китаю, сообщает Landlord.

Отмечается, что национальные производители полностью удовлетворяют внутренний спрос на крупы. Доля украинской продукции в 2012-2016 годах на внутреннем рынке составляла более 99%, а доля импорта – всего 0,5-0,9%.

Ежегодно украинцы съедают от 155 тыс. т до 180 тыс. т гречки. Однако в последние годы предложение на крупу на рынке падает. Производство гречки в 2016 году сократилось на 20%. Одна из причин – низкая рентабельность.

Кроме того, причиной сокращения посевных площадей стала девальвация национальной валюты.