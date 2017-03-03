Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий имеет сомнения относительно госпитализации председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова.

«Можно считать разные совпадения. Сегодня у него (Насирова. - Ред.) день рождения, сейчас начнут рассказывать, что мы ждали до этого дня намеренно. Это не так. По поводу направления в больницу, я не хочу комментировать. Пусть врач даст заключение», – подчеркнул он.

По словам Холодницкого, САП ждет информацию от врачей о возможности или невозможности проводить с ним те или иные следственные действия.

«Когда это будет сделано, будем делать выводы. Как у гражданина, у меня есть определенные сомнения, поскольку это (госпитализация. - Ред.) уже стало исторической традицией», - отметил он, сообщает 112 Украина.

Напомним, 2 марта Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели серию обысков в Государственной фискальной службе.

Детективы НАБУ после нескольких часов попыток все таки попали в палату Насирова в больнице «Феофания» и зачитали ему сообщение о подозрении.

Самого Насирова после этого перевели в реанимацию с диагнозом инфаркт миокарда. По информации адвокатов, сегодня, 3 марта, состояние Насирова ухудшилось.

САП будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для председателя ГФС и отстранения его от должности.

Насирову инкриминируется статья 364 Уголовного кодекса Украины – злоупотребление властью или служебным положением. Следствие считает, что глава ГФС принимал необоснованные решения об отсрочке рентной платы за добычу полезных ископаемых. Это помогло народному депутату Александру Онищенко воплотить в жизнь коррупционные схемы, которые ему инкриминируются

По данным следствия, своими действиями председатель ГФС нанес ущерб государству в размере 2 млрд грн.