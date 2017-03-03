Американские сенаторы внесли резолюцию, призывающую администрацию Дональда Трампа не отменять санкции против России до полного выполнения Минских соглашений и других международных обязательств.

Сенатор-демократ Боб Менендес в четверг, 2 марта, внес резолюцию, приуроченную к третьей годовщине незаконной аннексии Россией Крыма. Ее поддержал и сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэмм, сообщает УНИАН.

«Эта двухпартийная резолюция направляет мощный и недвусмысленный сигнал о солидарности с народом Украины, осуждает Владимира Путина, и призывает к осторожности администрацию Трампа», - сказал сенатор Менендес.

Резолюция выражает озабоченность продолжающейся агрессией России на Донбассе и незаконной поддержкой Путиным членов НВФ на востоке Украины.

Напомним, ранее американские демократы и республиканцы внесли на рассмотрение двухпартийный законопроект, который не позволит администрации Дональда Трампа отменить санкции против России без одобрения со стороны Конгресса.