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Кабинет Министров Украины в 2016 году для привлечения заимствований выпустил облигации внутреннего государственного займа на 129,2 млрд грн, сообщает официальное правительственное издание «Урядовый курьер».

Согласно приведенным данным, в том числе облигации на 107 млрд грн были выпущены для капитализации национализированного «ПриватБанка», на 9,3 млрд грн – государственного «Укрэксимбанка», на 5 млрд грн – государственного «Ощадбанка», на 7,9 млрд грн – для кредитования Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Сумма внутренних заимствований непосредственно для финансирования государственного бюджета по итогам года составила 117,2 млрд грн. В целом за 2016 год правительство осуществило государственные заимствования на общую сумму 307,7 млрд грн, в том числе внешние заимствования составили 61,3 млрд грн, внутренние - 246,4 млрд грн, сообщает УНИАН.

Сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на конец 2016 года составила 1,930 трлн в гривневом эквиваленте. Читайте также Бюджет-2017: госдолг ожидается на уровне 2,3 триллиона гривень, или 88,8% ВВП Также сообщается, что доходы госбюджета в 2016 году по сравнению с 2015 годом выросли на 15,3% - до 616,3 млрд грн, расходы – на 18,7%, до 684,9 млрд грн.

В итоге годовой плановый показатель дефицита госбюджета составил 70,3 млрд грн, что ниже планового показателя на уровне 87,2 млрд грн.

В сообщении отмечается, что Министерство финансов публично представит отчет о выполнении госбюджета Украины за 2016 год 17 марта.

Напомним, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на конец декабря 2016 года составила 70,97 млрд долл.
ForUm

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