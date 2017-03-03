Канада может предоставить Украине техническую помощь в вопросе оцифровки и реставрации культурного достояния.

Об этом министр культуры Украины Евгений Нищук рассказал по результатам своего визита в Национальный архив Канады, сообщает Укринформ.

«Канада специализируется на оцифровке и формировании реестров культурного наследия. Поэтому мы говорили о том, чтобы наши реставраторы обменивались опытом, а также о возможной технической помощи Канады в части оборудования и опыта», - сказал Нищук.

Он добавил, что и Украина может помочь Канаде в воспроизведении некоторых специфических материалов, техническая база для работы с которыми здесь ограничена.

По словам Нищука, другим аспектом двустороннего сотрудничества может стать совместное изучение канадских архивов.

«Архивный центр - это невероятные технологии, это база, где сохранены очень много фактов украинского присутствия в Канаде, которые мы можем изучать. Нам показали дневники Донцова и много других интересных материалов», - отметил министр.