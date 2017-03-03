НАК «Нафтогаз Украины» намерен оспорить в суде перевод Одесского припортового завода на давальческую схему работы.

Об этом написал глава правления НАК Андрей Коболев в комментарии к посту главы Фонда госимущества Игоря Билоуса на странице в Facebook.

«Это нарушает законодательство Украины и регулирование рынка газа. Мы будем вынуждены обратиться в суд. Как к самому заводу, так и к поставщику газа/арендатору/партнеру по толлингу», – написал он.

Напомним, 2 марта Одесский припортовый завод возобновил свою работу после двухмесячного простоя.