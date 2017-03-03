также в разделеЭкономика
В 2016 году Кабмин взял в долг 308 миллиардов 8
Насалик предлагает запретить импорт угля из РФ 49
Балчун заявил, что доходы «Укрзализныци» за январь превысили 6 миллиардов 28
Украина – в тройке мировых производителей гречки 35
НБУ признал неплатежеспособным «Вектор Банк» 20
«ДНР» обнародовала список «национализированных» предприятий 140
Bloomberg: Украина осталась в десятке беднейших стран мира 319
«Нафтогаз»: Украина закончила зиму с запасами газа выше прогнозных 28
Украинцы задолжали за коммуналку почти 19 миллиардов 35
В январе инфляция ускорилась до 12,6% 48
МВФ вчера прислал финальную версию меморандума 50
НБУ снова сохранил учетную ставку на уровне 14% 33
В январе дефицит текущего счета платежного баланса сократился до $26 миллионов 11
ОПЗ возобновляет работу 23
Доходы госбюджета за два месяца перевыполнены на 9% 19
Данилюк: Меморандум с МВФ подпишут сегодня-завтра 28
«Нафтогаз» хочет присоединиться к польскому иску по OPAL 32
Украина потеряла $1 миллиард из-за торговой войны с Россией 61

НАК «Нафтогаз Украины» намерен оспорить в суде перевод Одесского припортового завода на давальческую схему работы.

Об этом написал глава правления НАК Андрей Коболев в комментарии к посту главы Фонда госимущества Игоря Билоуса на странице в Facebook.

«Это нарушает законодательство Украины и регулирование рынка газа. Мы будем вынуждены обратиться в суд. Как к самому заводу, так и к поставщику газа/арендатору/партнеру по толлингу», – написал он.

Напомним, 2 марта Одесский припортовый завод возобновил свою работу после двухмесячного простоя.

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

32
Теги
Ботинки зимние