Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро намерены завершить расследование уголовного производства против главы Государственной фискальной службы Романа Насирова в течение 2 месяцев со дня сообщения о подозрении, то есть до 3 мая. Об этом сообщил глава САП Назар Холодницкий.

«Прокуроры признали доказательства детективов достаточными для объявления подозрения. У органов следствия месяца, чтобы завершить следствие. На совещании, которое предшествовало всем этим событиям, пообещали, что они в течение тех 2 месяцев его завершат. Я как руководитель САП и процессуальный руководитель в этом производстве запретил разглашение каких-либо данных досудебного расследования. Я против расследования в прямом эфире», – отметил он, сообщает 112 Украина.

По словам Холодницкого, когда будет ходатайство об избрании меры пресечения или отстранении от должности, будет сообщение дополнительно.

Напомним, 2 марта Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели серию обысков в Государственной фискальной службе.

Детективы НАБУ после нескольких часов попыток все таки попали в палату Насирова в больнице «Феофания» и зачитали ему сообщение о подозрении.

Насирову инкриминируется статья 364 Уголовного кодекса Украины – злоупотребление властью или служебным положением.

Самого Насирова после этого перевели в реанимацию с диагнозом инфаркт миокарда.

САП будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для председателя ГФС и отстранения его от должности.