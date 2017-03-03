Всемирный боксерский совет (WBC) принял решение о дисквалификации российского супертяжа Александра Поветкина на неопределенный период.

На российского боксера также будет наложен штраф в 250 тысяч долларов за проваленные допинг-тесты на мельдоний (апрель 2016 года) и остарин (декабрь 2016 года).

Согласно решению WBC, Поветкин может ходатайствовать о возвращении в рейтинг через год после этого постановления, если его допинг-тесты будут негативными.

Весь этот год Поветкин должен будет за свой счет проходить тесты ВАДА согласно специально разработанному протоколу, сообщает Укринформ.

В то же время, если Поветкин предоставит организации новые доказательства, которые могут его оправдать или смягчить его вину, WBC оставляет за собой право пересмотреть данное решение.

Напомним, 13 февраля суд присяжных США признал Александра Поветкина виновным в том, что он принимал мельдоний после того, как его запретили.

В свою очередь президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман подчеркнул, что организация может применить дополнительные санкции к Александру Поветкину после вердикта суда присяжных.

5 февраля WBC исключил Поветкина из рейтинга организации.