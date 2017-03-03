Если Украина получит летальное оружие от своих союзников, то сможет оказать противовес усилению агрессии с российской стороны.

Такое мнение высказал теневой министр иностранных дел Канады Питер Кент.

«Предоставив Украине оружие, мы предложим противовес эскалации агрессии, к которой прибегает российская сторона», - сказал Кент, сообщает Укринформ.

Он также выступил за продолжение канадской военной тренировочной миссии в Украине UNIFIER. «В рамках операции UNIFIER украинские силы учатся лучше противостоять поддерживаемым Россией боевикам и российским военным, которые руководят боевиками на Востоке Украины», - подчеркнул депутат от Консервативной партии.

Напомним, около 200 канадских военных инструкторов с позапрошлого года проводят занятия с украинскими военнослужащими на Яворовском и Каменец-Подольском полигонах. Впрочем, их мандат заканчивается 31 марта 2017 года, поэтому во время визита Джастина Трюдо в Киев Президент Украины Петр Порошенко обратился к нему с просьбой продлить срок пребывания инструкторов в Украине. Пока официального ответа на этот запрос из Оттавы не поступало.