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Правоохранители вторые сутки разыскивают угонщика маршрутки в Киеве, ситуация кардинально не изменилась. Об этом в эфире телеканала 112 Украина сообщила начальник отдела коммуникации столичной полиции Оксана Блищик.

«Столичная полиция уже сутки разыскивает мужчину, который вчера, угрожая оружием, отобрал маршрутное такси и ранил правоохранителя. Сейчас ситуация кардинально не изменилась. Полиция продолжает прочесывать частный сектор в Днепровском районе, так называемые Русановские сады, где, как мы считаем, он до сих пор находится. Привлечены кинологи и сотрудники спецподразделения. Работаем осторожно, мужчина вооружен и может стрелять на поражение», - отметила она.

При этом Блищик добавила, что раненому полицейскому оказывается медицинская помощь. «У него ранение ноги, предварительно из травматического оружия, ему оказывают медицинскую помощь, жизни ничего не угрожает», - сказала она.

Напомним, вчера, 2 марта, патрульным поступило сообщение о подозрительном мужчине с большим рюкзаком.

Когда правоохранители приблизились, он бросил сумку и дворами многоэтажек побежал на улицу Малышко. Там злоумышленник забежал в маршрутное такси, пригрозил водителю оружием и приказал ехать. Когда автобус тронулся, неизвестный через лобовое стекло выстрелил в сторону патрульных, которые начали его преследование. В этот момент водитель и пассажиры выбежали на улицу.

Злоумышленник сел за руль и поехал. При этом он продолжал стрелять в патрульных. Правоохранители применили в ответ табельное огнестрельное оружие для остановки транспортного средства путем его повреждения.

По дороге злоумышленник столкнулся с легковым автомобилем, но продолжил движение.

Вскоре он остановился в частном секторе, бросил маршрутку и начал убегать. На станции городской электрички он ранил в ногу сотрудника полиции, который пытался его задержать.
ForUm

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