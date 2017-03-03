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За прошлые сутки незаконные вооруженные формирования 116 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, пятнадцать наших военных ранены, семеро – травмированы, один – погиб, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«На мариупольском направлении из РСЗО БМ-21 «Град» они вели огонь в направлении наших позиций в районе Водяного. Танк - в районе Гнутово, а из минометов обстреляли Красногоровку, Ноотроицкое, Водяное и опять же Гнутово. Из гранатометов и стрелкового оружия - Широкино, Старогнатовку, Лебединский, Марьинку, Талаковку. По Широкино, Лебединскому, и Марьинке стрелял снайпер. По Новогригорьевке и Гнутово - БМП противника», – говорится в сообщении.

На луганском направлении, по данным штаба, под обстрелы из 152-миллиметровой артиллерии попали Новозвановка и Лисичанск. Из минометов различных калибров НВФ обстреливали Новоалександровку, Новотошковское Новозвановку, Катериновку, Крымское и Малиновое.

Также сообщается, что на донецком направлении танк, 120 и 82-миллиметровые минометы стреляли по Авдеевке, Новолуганскому, Зайцево, Пескам и шахте Бутовке. Гранатометы – по Опытному, Пескам и Каменке. БМП по Луганскому, а стрелковое оружие – по Майорску и Невельскому. По Каменке, Новотроицком и Новгородской огонь вел снайпер, а зенитные установки по Троицкому и Авдеевке.

 
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