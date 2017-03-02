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Послы стран-членов Европейского Союза приняли решение продлить санкции для экс-президента Украины Виктора Януковича и его соратников еще на один год.

Об этом сообщает УНИАН.

«Решение принято в отношении 15 человек», - сообщили в Совете.

Завтра это решение будет утверждено Советом ЕС с обнародованием в Официальном журнале в субботу.

Напомним, 6 марта 2014 года ЕС ввел санкции в виде замораживания активов против украинских бывших чиновников времен президентства Януковича за злоупотребление государственными финансами и нарушение прав человека. Последний раз санкции были продлены год назад.
ForUm

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