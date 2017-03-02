С начала отопительного сезона 2016-2017 гг. Украина использовала 6,4 млрд куб. м газа из подземных хранилищ. Об этом сообщает пресс-служба НАК «Нафтогаз» Украины.

«Это на 0,6 млрд куб. м (9%) меньше, чем за пять месяцев отопительного сезона 2015-2016 гг. и на 2,2 млрд. куб м (25%) меньше, чем за этот же период отопительного сезона 2014-2015 гг», - говорится в сообщении.

По состоянию на конец февраля в украинских ПХГ находилось более 8,3 млрд куб. м газа при прогнозном уровне 8,0 млрд куб. м.

По данным пресс-службы, суточный отбор из подземных хранилищ на начало марта составил 21-26 млн куб. м. Минимальный технологический объем газа в подземных хранилищах оценивается на уровне 4,7 млрд куб. м газа. Минимальный остаток газа на конец отопительного сезона было зафиксировано в апреле 2013 года, когда в ПХГ оставалось менее 6,0 млрд куб. м газа.

«Эта зима была достаточно суровой, но мы закончили февраль с очень комфортными показателями в хранилищах. При таком уровне мы без проблем пройдем остаток отопительного сезона, даже если в марте будут 20-ти градусные морозы. Мы рады, что благодаря грамотному планированию закупок газа уже третью зиму «Нафтогаз» надежно обеспечивает топливом украинских потребителей и безупречно транспортирует газ в страны ЕС», - сказал глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.