также в разделеЭкономика
Украинцы задолжали за коммуналку почти 19 миллиардов 25
В январе инфляция ускорилась до 12,6% 41
МВФ вчера прислал финальную версию меморандума 44
НБУ снова сохранил учетную ставку на уровне 14% 32
В январе дефицит текущего счета платежного баланса сократился до $26 миллионов 11
ОПЗ возобновляет работу 22
Доходы госбюджета за два месяца перевыполнены на 9% 17
Данилюк: Меморандум с МВФ подпишут сегодня-завтра 25
«Нафтогаз» хочет присоединиться к польскому иску по OPAL 32
Украина потеряла $1 миллиард из-за торговой войны с Россией 60
Гройсман: Блокада вынуждает покупать уголь у РФ 817
Украина выплатила $500 миллионов по еврооблигациям 2015 года выпуска 44
Украинцы будут платить за электроэнергию в 3,5 раза меньше европейцев 142
В Украине снова подорожал алкоголь 166
Омелян рассказал, во сколько обойдется ремонт дорог 23
«Укрпочта» стала акционерным обществом 44
Кутовой: Покупку земли нужно разрешить только украинцам 36
В январе ВВП вырос на 5,1% 43

С начала отопительного сезона 2016-2017 гг. Украина использовала 6,4 млрд куб. м газа из подземных хранилищ. Об этом сообщает пресс-служба НАК «Нафтогаз» Украины.

«Это на 0,6 млрд куб. м (9%) меньше, чем за пять месяцев отопительного сезона 2015-2016 гг. и на 2,2 млрд. куб м (25%) меньше, чем за этот же период отопительного сезона 2014-2015 гг», - говорится в сообщении.

По состоянию на конец февраля в украинских ПХГ находилось более 8,3 млрд куб. м газа при прогнозном уровне 8,0 млрд куб. м.

По данным пресс-службы, суточный отбор из подземных хранилищ на начало марта составил 21-26 млн куб. м. Минимальный технологический объем газа в подземных хранилищах оценивается на уровне 4,7 млрд куб. м газа. Минимальный остаток газа на конец отопительного сезона было зафиксировано в апреле 2013 года, когда в ПХГ оставалось менее 6,0 млрд куб. м газа.

«Эта зима была достаточно суровой, но мы закончили февраль с очень комфортными показателями в хранилищах. При таком уровне мы без проблем пройдем остаток отопительного сезона, даже если в марте будут 20-ти градусные морозы. Мы рады, что благодаря грамотному планированию закупок газа уже третью зиму «Нафтогаз» надежно обеспечивает топливом украинских потребителей и безупречно транспортирует газ в страны ЕС», - сказал глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги
Ботинки зимние