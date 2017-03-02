Во Львовской области на шахте «Степная» произошел взрыв, который привел к обрушению горной породы. На момент взрыва в шахте находились 172 горняка, 8 – погибли, 14 – госпитализированы. По факту гибели шахтеров открыто уголовное дело.

Совет Евросоюза на уровне послов дал согласие на отмену визового режима для граждан Украины.

Европейский парламент планирует рассмотреть отмену виз для украинцев 5 апреля.

Президент Украины Петр Порошенко провел два телефонных разговора с президентом РФ Владимиром Путиным во время обострения ситуации на Донбассе.

Послы стран-членов Европейского Союза приняли решение продлить санкции для экс-президента Украины Виктора Януковича и его соратников еще на один год.

Глава Государственной фискальной службы Роман Насиров задержан в больнице Феофания в ходе проведения обыска.

Суд в Молдове арестовал судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса на 15 суток.

За сегодняшний день в зоне проведения АТО зафиксировано 78 обстрелов, восемь украинских военных ранены, один - погиб.

Министр информационной политики Юрий Стець поручил заместителю министра информполитики Дмитрию Золотухину создать список сайтов, которые необходимо закрыть в связи с тем, что они угрожают информационной безопасности Украины.

Полиция Киева разыскивает злоумышленника, который угнал маршрутку и ранил полицейского.

В январе 2017 инфляция ускорилась до 12,6% в годовом измерении.

Национальный банк Украины принял решение оставить учетную ставку неизменной на уровне 14% годовых.

Одесский припортовый завод возобновил свою работу после двухмесячного простоя.

Руководитель «Киевавтодор» Александр Густелев написал заявление об увольнении в связи с ЧП на Шулявском путепроводе.

Европарламент требует временно приостановить отмену визовых требований для граждан Соединенных Штатов Америки.

Российский оппозиционер Алексей Навальный заявил, что премьер-министр России Дмитрий Медведев создал одну из крупнейших и наиболее изощренных коррупционных схем в стране.

Депутаты Европарламента проголосовали за лишение кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен парламентского иммунитета из-за публикации в «Твиттере» фотографий с изображением жестокого насилия, творимого боевиками группировки «Исламское государство».