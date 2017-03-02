Президент Украины Петр Порошенко считает, что усиление эскалации на Донбассе требует новых санкций со стороны Евросоюза против России.

Об этом, как сообщает пресс-служба Главы государства, он заявил в ходе встречи с министром иностранных дел Германии Зигмаром Гарбриелем, который находится в Украине со своим первым визитом.

Отмечается, что стороны детально обсудили обострение ситуации в районе Авдеевки, вызванной обстрелами НВФ.

Президент Украины отметил важность сохранения санкций против РФ и их усиления.

«Глава государства подчеркнул, что спровоцированная боевиками новая эскалация насилия на Донбассе, признание документов так называемых «ЛНР» и «ДНР», присвоение украинских предприятий является очередным свидетельством агрессии России против Украины и требует задействования новых санкционных инструментов со стороны ЕС», - говорится в сообщении.