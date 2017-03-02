В результате обстрела Авдеевки разрушены несколько домов местных жителей. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Начиная с 16.30, из тяжелого вооружения оккупанты начали обстрел жилых кварталов Авдеевки. Зафиксировано около 20 выстрелов боевиков в сторону города и не менее шести попаданий снарядами танковой пушки по жилым зданиям и объектам инфраструктуры города. Полностью разрушено несколько домов местных жителей», - сказано в сообщении.

Отмечается, что никто из мирных жителей не пострадал.

На месте работают представители украинской стороны СЦКК, экипажи полиции, ГосЧС и медики.