За сегодняшний день в зоне проведения АТО зафиксировано 78 обстрелов, восемь украинских военных ранены, один - погиб. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В частности, на мариупольском направлении с РСЗО БМ-21 «Град» НВФ выпустили 20 снарядов по позициям ВСУ в районе Водяного. Из минометов обстреляли Гнутово и Водяное, а из гранатометов и стрелкового оружия - Широкино, Старогнатовку, Лебединское, Марьинку, Талаковку. Снайпер вел огонь по Широкино, Лебединскому и Марьинке. По Широкино, Новогригорьевке и Гнутово - БМП противника.

На луганском направлении из 152 миллиметровой артиллерии обстрел велся по Новозвановке. Из минометов различных калибров НВФ обстреливали Новоалександровку, Новозвановку, Катериновку, Крымское и Малиновое.

На донецком направлении из танка, 120 и 82 миллиметровых минометов НВФ обстреляли Авдеевку и шахту Бутовка, из гранатометов – Опытное, Пески и Каменку, из БМП и гранатометов Луганское, а из стрелкового оружия - Невельское. По Каменке и Новгородскому огонь вел снайпер, а из зенитных установок – по Троицкому и Авдеевке.