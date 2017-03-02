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Президент Петр Порошенко подписал Указ «Об объявлении в Украине дня траура» в связи с трагической гибелью шахтеров в результате аварии, произошедшей 2 марта на подразделении «Шахта «Степная» государственного предприятия «Львовуголь».

Как сообщает пресс-служба Главы государства, с целью чествования памяти погибших, 3 марта объявлено днем ​​траура в Украине.

Согласно указу, в этот день в 12:00 минутой молчания почтят память погибших на всей территории Украины.

На зданиях и сооружениях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций будет приспущен Государственный флаг Украины.

Также в этот день отменяются все развлекательно-концертные мероприятия, для чего должны быть внесены соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач.

Напомним, 2 марта во Львовской области на шахте «Степная» произошел взрыв, который привел к обрушению горной породы. На момент взрыва в шахте находились 172 горняка, 8 – погибли, 14 – госпитализированы.  

По факту гибели шахтеров открыто уголовное дело.

 

 
ForUm

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