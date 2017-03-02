Киевский городской совет принял решение переименовать Киевский национальный музей русского искусства.

Как сообщает пресс-служба Киевсовета, переименование поддержали 84 депутата.

Отныне Киевский национальный музей русского искусства будет носить название Национальный музей «Киевская картинная галерея» (официальное сокращенное название - Киевская национальная картинная галерея).

«Музей русского искусства, где сейчас экспонируется более 13 тыс. культурных памятников, будет носить свое первое название. Его открыли в 1922 году как «Киевскую картинную галерею». И именно это название заведению нужно вернуть. Согласно законодательству, вопрос изменения названия относится к компетенции учредителя музея. Учредителем является Киевсовет, соответственно решение о переименовании может быть принято без учета мнения сотрудников заведения. Но комиссия по вопросам культуры обращалась к трудовому коллективу о проведении собрания по этому вопросу», - отметила председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры, туризма и информационной политики Виктория Муха.

По ее словам, собрание состоялось, но конструктивного диалога не получилось, поскольку представители музея не озвучили конкретных предложений.

Напомним, ранее сотрудники Киевского национального музея русского искусства выступили против переименования, а именно изъятия из названия словосочетания «русского искусства» и замены текущего названия каким-либо другим.