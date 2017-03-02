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Государственная пограничная служба заявляет, что 85% сотрудников «национализированных» НВФ предприятий украинской юрисдикции на оккупированных территориях Донбасса не поддерживают данное решение.

Об этом на брифинге заявил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян, передают Українські Новини.

По его словам, жители оккупированных территорий передают украинским правоохранителям информацию о том, что процессом «национализации» управляют российские кураторы.

По их инициативе создан специальный штаб, изучающий ситуацию на 38 «национализированных» предприятиях и отношение трудовых коллективов к данному процессу.

«По результатам работы этого штаба в трудовых коллективах предприятий, которые подлежат «национализации» установлено, что только незначительная часть из них, около 15%, полностью поддерживают этот процесс и готовы к сотрудничеству», - заявил Слободян.

Он отметил, что среди новых инвесторов украинских предприятий на Донбассе присутствуют преимущественно российские промышленные корпорации.

Напомним, 27 февраля в самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» заявили, что введут внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции, если Киев не прекратит транспортную блокаду Донбасса к началу марта.

1 марта глава самопровозглашенной «ДНР» Александр Захарченко заявил, что 40 предприятий украинской юрисдикции перешли под «внешнее управление».
ForUm

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