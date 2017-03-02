Житель Черкасс, который через социальные сети призывал к захвату государственной власти, привлечен к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
«Прокуратура поддержала гособвинение в уголовном производстве, начатом по факту распространения жителем Черкасс материалов с призывами к совершению насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, то есть по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст . 109 Уголовного кодекса Украины», - говорится в сообщении.
В ходе досудебного расследования установлено, что мужчина, будучи военнослужащим одной из воинских частей, размещал в социальной сети материалы, содержащие призывы к совершению насильственного изменения или свержения конституционного строя, захвату государственной власти в Украине.
По результатам судебного рассмотрения приговором Сосновского районного суда указанный военный признан виновным и привлечен к уголовной ответственности.
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