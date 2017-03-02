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Европарламент требует временно приостановить отмену визовых требований для граждан Соединенных Штатов.

Соответствующую резолюцию законодательный орган ЕС проголосовал в четверг, сообщает Укринформ.

«Европарламент считает, что Еврокомиссия юридически обязана принять решение о временном приостановлении действия исключения в отношении визовых требований для граждан третьих стран, которые не отменили визовые требования для граждан некоторых стран-членов», - говорится в документе.

Как известно, Евросоюз отменил визовый режим для граждан Соединенных Штатов. Однако Вашингтон до сих пор не выполнил в полном объеме своих обязательств по принципу визовой взаимности и не отменил визы для граждан пяти стран ЕС: Польши, Румынии, Болгарии, Хорватии и Кипра.

В резолюции ЕП указано, что Еврокомиссия должна приостановить безвизовый режим с США в течение двух месяцев.

 
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