Прошедшая зима в Киеве была теплее нормы. Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории.
По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории, температура прошлой зимой в Киеве составила -3,1°С, что на 0,9°С выше климатической нормы.
«Все зимние месяцы в столице были несколько теплее нормы, но больше всего отличился февраль, его месячная температура на 1,4 °С превысила норму», - говорится в сообщении.
Наиболее холодным днем зимы было 7 января, когда температура опустилась до -18,7°С, а самым теплым - 24 февраля, когда температура воздуха поднялась до +11,4°С.
Этой зимой в Киеве 22 дня имели положительные среднесуточные значения температуры воздуха. Это уже двенадцатая зима в Киеве в XXI веке, температура которой оказалась выше климатической нормы.
Осадков этой зимой выпало 116 мм, что составляет лишь 79% нормы.
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