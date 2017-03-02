Прошедшая зима в Киеве была теплее нормы. Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории.

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории, температура прошлой зимой в Киеве составила -3,1°С, что на 0,9°С выше климатической нормы.

«Все зимние месяцы в столице были несколько теплее нормы, но больше всего отличился февраль, его месячная температура на 1,4 °С превысила норму», - говорится в сообщении.

Наиболее холодным днем ​​зимы было 7 января, когда температура опустилась до -18,7°С, а самым теплым - 24 февраля, когда температура воздуха поднялась до +11,4°С.

Этой зимой в Киеве 22 дня имели положительные среднесуточные значения температуры воздуха. Это уже двенадцатая зима в Киеве в XXI веке, температура которой оказалась выше климатической нормы.

Осадков этой зимой выпало 116 мм, что составляет лишь 79% нормы.