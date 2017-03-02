Полиция Киева разыскивает злоумышленника, который угнал маршрутку и ранил полицейского. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка.

По словам свидетелей и очевидцев составлен его фоторобот: возраст 35-40 лет, рост 175-180 см, круглое лицо, темные брови, большие темные глаза, средний нос, полные губы, средняя спортивное телосложение. Одет в «песочный» камуфляж, темную куртку и темную шапку.

Полиция предупреждает: разыскиваемый мужчина вооружен и опасен.

Напомним, злоумышленник скрывается в частном секторе на Русановских садах в Днепровском районе столицы.

По данным полиции, патрульным сообщили о подозрительном мужчине с большим рюкзаком.

Когда правоохранители приблизились, он бросил сумку и дворами многоэтажек побежал на улицу Малышко. Там злоумышленник забежал в маршрутное такси, пригрозил водителю оружием и приказал ехать. Когда автобус тронулся, неизвестный через лобовое стекло выстрелил в сторону патрульных, которые начали его преследование. В этот момент водитель и пассажиры выбежали на улицу.

Злоумышленник сел за руль и поехал. При этом он продолжал стрелять в патрульных. Правоохранители применили в ответ табельное огнестрельное оружие для остановки транспортного средства путем его повреждения.

По дороге злоумышленник столкнулся с легковым автомобилем, но продолжил движение. Вскоре он остановился в частном секторе, бросил маршрутку и начал убегать. На станции городской электрички он ранил в ногу сотрудника полиции, который пытался его задержать.