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Окончательное утверждение безвизового режима для граждан Украины должно произойти на заседании Совета ЕС по иностранным делам, которое пройдет 11 мая.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на независимые друг от друга источники во влиятельных странах-членах Евросоюза.

Календарный график был неформально согласован между европейскими институтами и странами-членами. В соответствии с ним после одобрения Советом ЕС 11 мая, документ будет подписан 15 мая, а безвіз вступит в силу ориентировочно с 11 июня.

На сайте ЕП опубликована статья с подробным описанием графике и позициями отдельных игроков ЕС.

Как сообщал ForUm, 14 февраля Европейский парламент окончательно согласовал ранее проголосованный механизм временного приостановления действия безвизового режима ЕС с третьими странами. 27 февраля данный механизм был одобрен Советом ЕС.

28 февраля успешно завершились межинституциональные переговоры о предоставлении ЕС безвизового режима Украине.

 
ForUm

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