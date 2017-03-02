Независимая ассоциация банков Украины обратилась к Национальному антикоррупционному бюро Украины с требованием прекратить использование аббревиатуры НАБУ и сокращения nabu в доменном имени сайта. Об этом сообщает пресс-центр ассоциации.

«Независимая ассоциация банков Украины является единственным законным владельцем аббревиатуры НАБУ. Права на торговую марку принадлежат ассоциации – НАБУ, которая получила соответствующее свидетельство еще 2013 году. Однако Национальным антикоррупционным бюро Украины с официальным сокращенным наименованием «Национальное бюро» активно используется именно аббревиатура НАБУ, что приводит к путанице», - отмечается в сообщении.

Независимая ассоциация банков Украины создана еще в 2011 году, а в 2013 – официально зарегистрировала сокращенное название и получила соответствующее свидетельство на знак для товаров и услуг за №169456.

«Использование чужого наименования и торговой марки признается неправомерным не только по законодательству о праве интеллектуальной собственности, но и по законодательству о защите экономической конкуренции. Кроме этого, владелец свидетельства имеет исключительное право запрещать его использование, если он на это согласия не давал», – заявили в НАБУ.

«Сейчас мы имеем странную и причудливую ситуацию, когда одно название одновременно используется двумя учреждениями. Однако использование аббревиатуры «НАБУ», на которую ассоциация имеет все законные права, является прямым нарушением. Любое посягательство на права владельца свидетельств влечет за собой ответственность согласно действующему законодательству Украины. Поэтому ситуация, которая сложилась, требует срочного ее решения. И очень важно, чтобы мы нашли общий язык и в дальнейшем придерживались и уважали право собственности», - отметил председатель совета НАБУ Роман Шпек.

В ассоциации отметили, что неоднократно получали запросы от СМИ о состоянии досудебного расследования уголовных производств. В свою очередь граждане звонят в ассоциацию банков с сообщениями о преступлениях. То есть использование двумя учреждениями одинаковой аббревиатуры приводит к дезинформации СМИ и общественности, и нивелирует эффективность и своевременность работы Национального бюро.

«Ввиду нарушения интеллектуальных прав и прав на коммерческое наименование, ассоциация обратилась в юридическую фирму за защитой своих прав в конфликте с Национальным антикоррупционным бюро Украины», - резюмировали в пресс-службе.