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1 марта. Картина дня 69

Подозреваемый во взяточничестве и незаконном пересечении границы судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус отказался давать показания молдавским правоохранителям.

Об этом заявил глава Антикоррупционной прокуратуры Молдовы Виорел Морарь, сообщают Українські Новини.

«Вчера наши правоохранители пытались его допросить по незаконному пересечению границы, но он отказался от дачи показаний», - сказал он.

По его словам, правоохранители не пытались допросить его по делу о взяточничестве в Украине, не имея на то полномочий.

Он отметил, что молдавская сторона 1 марта официально проинформировала украинских коллег о задержании Чауса.

Напомним, Чаус был задержан в Молдове 28 февраля.

Глава Антикоррупционной прокуратуры Молдавии Виорел Морарь сказал, что Чаус сам пришел в отделение полиции в Кишиневе и сдался правоохранителям.

С 11 ноября 2016 года судья находился в международном розыске.

Чаус подозревается в получении 150 тысяч долларов взятки.

 

 
ForUm

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